росія незабаром може піти у великий наступ — Кулеба зробив прогноз

Кулеба розповів про наступальні можливості росіян

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу для закордонних ЗМІ зробив прогноз про можливості росії у війні найближчим часом. А також додав, що Україна активно протидіє можливим планам рф.

Як передає видання "Укрінформ", за прогнозом міністра, можливості країни-агресора для проведення великого наступу на нашу країну можуть відновитися вже до кінця нинішньої зими.

"Я думаю, що можливості Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня-лютого", — передає видання слова Кулеби.

Також глава МЗС зазначив, що Україна, своєю чергою, намагається робити все для того, щоб цьому перешкодити.

"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за кращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, заклик, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал Бен Ходжес зробив прогноз щодо того, коли Україна зможе повернути Крим.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, чим для України можуть закінчитися бої в Бахмуті.