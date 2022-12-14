Окупанти "тиснуть" на Бахмут, а білоруси підозріло активні: свіжі карти боїв в Україні

Спроби штурму росіян безуспішні практично на всіх напрямках

За добу 13 грудня російські військові продовжували обмежені атаки на Донеччині, оборонялися на Луганщині та зміцнювалися на Херсонщині. Тим часом підозріла активність ворожих військ також спостерігається і в Білорусі.

Про це вранці в середу, 14 грудня, прозвітували експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій Україна 14.12.2022

Донеччина

Цей напрямок залишається найважчим. За даними російських військових блогерів, ворог трохи просунувся в районі Бахмута, захопив Бахмутський завод шампанських вин та підприємство "Сініат".

Також росіяни безуспішно атакували у напрямку Авдіївки та Мар’їнки.

Карта бойових дій Бахмут-Авдіївка 14.12.2022

Луганщина

Ворог контратакував на північний захід від Сватового та намагався відновити контроль над територіями на захід від Кремінної. Українські військові тим часом успішно відбивають атаки та створюють укріплення на лінії Сватове-Кремінна для нового наступу.

Карта бойових дій Сватове-Кремінна 14.12.2022

Херсонщина

Російські військові продовжують відступати на південь, обладнують нові позиції на Херсонщині далі від Дніпра. "Лінії Вагнера" споруджують біля В’язівки Запорізької області та Новотроїцького Херсонської області.

Українські військові, ймовірно, зруйнували міст М14/Е58 через річку Молочна в Мелітополі, — окупанти збираються побудувати тимчасовий об’їзд протягом двох тижнів. Офіційно ворог заявляє, що втрата мосту ні на що не впливає, але військові блогери стверджують протилежне і критикують "владу", що та не охороняла міст.

Карта бойових дій Херсонська область 14.12.2022

А що там Білорусь?

13 грудня стало відомо про раптову перевірку бойової готовності армії Білорусі та перекидання колони військових ближче до кордонів України.

В рамках навчань буде розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березіна, — аналітики, як і українські посадовці вважають, що атака на Україну вкрай малоймовірна.

Карта навчань у Білорусі

Як повідомляв "Телеграф", раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував погіршення ситуації на фронті для росіян.