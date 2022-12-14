Окупанти "тиснуть" на Бахмут, а білоруси підозріло активні: свіжі карти боїв в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 748
Спроби штурму росіян безуспішні практично на всіх напрямках
За добу 13 грудня російські військові продовжували обмежені атаки на Донеччині, оборонялися на Луганщині та зміцнювалися на Херсонщині. Тим часом підозріла активність ворожих військ також спостерігається і в Білорусі.
Про це вранці в середу, 14 грудня, прозвітували експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Донеччина
Цей напрямок залишається найважчим. За даними російських військових блогерів, ворог трохи просунувся в районі Бахмута, захопив Бахмутський завод шампанських вин та підприємство "Сініат".
Також росіяни безуспішно атакували у напрямку Авдіївки та Мар’їнки.
Луганщина
Ворог контратакував на північний захід від Сватового та намагався відновити контроль над територіями на захід від Кремінної. Українські військові тим часом успішно відбивають атаки та створюють укріплення на лінії Сватове-Кремінна для нового наступу.
Херсонщина
Російські військові продовжують відступати на південь, обладнують нові позиції на Херсонщині далі від Дніпра. "Лінії Вагнера" споруджують біля В’язівки Запорізької області та Новотроїцького Херсонської області.
Українські військові, ймовірно, зруйнували міст М14/Е58 через річку Молочна в Мелітополі, — окупанти збираються побудувати тимчасовий об’їзд протягом двох тижнів. Офіційно ворог заявляє, що втрата мосту ні на що не впливає, але військові блогери стверджують протилежне і критикують "владу", що та не охороняла міст.
А що там Білорусь?
13 грудня стало відомо про раптову перевірку бойової готовності армії Білорусі та перекидання колони військових ближче до кордонів України.
В рамках навчань буде розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березіна, — аналітики, як і українські посадовці вважають, що атака на Україну вкрай малоймовірна.
Як повідомляв "Телеграф", раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував погіршення ситуації на фронті для росіян.