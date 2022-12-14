Україна хоче французькі танки Leclerc: чим вони допоможуть ЗСУ (фото)

Техніка носить ім’я французького генерала Філіпа Леклерка де Відклока, який 1944 року звільняв Париж

Європейські країни не перестають передавати Україні військову допомогу. І поки ЗСУ готуються прийняти чергову партію гаубиць від Німеччини, прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагається домовитися з Францією про надання танків Leclerc, які вважаються одними з найбільш захищених у своэму класі.

Чим вони можуть бути цікавими українським захисникам, розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс "Ветерани.UA". Слід додати, що "Леклерки" прийшли на заміну застарілим АМХ-30. При цьому особливого інтересу французька технологія спочатку для світу не становила, і лише 1990-го цю техніку пустили на масове виробництво. 1992 року Leclerc заступив на службу в армії Франції.

Подібні танки мають свої особливості і, звісно ж, мінуси, але саме їхня поява свого часу змусила розробників казати про появу "розумних танків". В основі його розробки використовувалися нові рішення, які допомогли "Леклерку" обійти багатьох своїх конкурентів з гучнішим ім’ям.

Lecrerc на навчаннях

На початку 90-х така техніка була однією із найзахищеніших серед танків. При цьому Leclerc важив всього 54,6 тонн, що для подібної бойової машини відносно небагато. Броню танку створили з комбінації сталі, кевлару та кераміки, що непогано захищає від снарядів. Окремо розробники попрацювали над додатковим захистом башти та корпусу танка, щоб максимально вберегти машину від ударів згори.

Усередині танка працює обладнання AZUR. До його переліку входить набір екранів, які оптимізовані для захисту від протитанкових ракет, система бездротового зв’язку з піхотою, спеціальна техніка для виявлення потенційно небезпечних об’єктів поблизу танка. Крім цього, Leclerc обладнаний 7,62-міліметровим бойовим модулем з дистанційним керуванням, комплексом для захисту від проникнення та займання рідин.

Франція має на своєму озброєнні 406 подібних танків

Як згадувалося, маса танка — 54,6 т. У довжину машина сягає 6,88 м, завширшки — 3,71 м. Висота цієї бойової одиниці — 2,95 м. Для його нормального функціоналу всередині має бути екіпаж із трьох осіб.

Зазначимо, що 2010 року виробництво танків Leclerc було зупинено. Наразі по кілька сотень таких машин перебуває на озброєнні армій Франції та ОАЕ. Україна була б не проти приєднатися до користувачів подібного озброєння, адже серйозно потребує оновлення танкового парку.

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