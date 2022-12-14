Українців чекає нова хвиля мобілізації у 2023 році: від чого це залежить

Армія має попит на "свіжу кров", адже зазнає втрат і має поранених

В Україні відбувається загальна мобілізація, дію якої продовжили до кінця лютого наступного року. Це означає, що громадян продовжать чекати у військкоматах для перевірок та ймовірного призову до лав армії. Як розповіла заступник голови Міноборони Ганна Маляр, насамперед кількість мобілізованих залежатиме від ситуації на фронті та, відповідно, потреб ЗСУ.

Більше подробиць передає "ТСН". За словами чиновниці, армія справді потребує поповнення своїх лав, на яких позначаються бойові втрати. І поки поранені військовослужбовці відновлюються у шпиталях, їхнє місце має зайняти хтось ще.

"Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", — наголосила Ганна Маляр.

Також вона додала, що більш детально, а головне — публічно, про необхідність нової хвилі мобілізації говорити вже після Нового року.

Раніше "Телеграф" розповідав, представники яких військових спеціальностей зараз найбільш потрібні ЗСУ.

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