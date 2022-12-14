Буде складним завданням: яке місто Україна може звільнити наступним — прогноз NYT

Звільнення Мелітополя відкриє шлях для деокупації всього півдня

Після звільнення Херсона багатьох українців почало цікавити питання про те, які території нашої країни будуть деокуповані наступними. Згідно з припущенням, новим фронтом для настання ЗСУ може стати Мелітополь, що в Запорізькій області.

Як зазначили в газеті New York Times, останнім часом у тимчасово окупованому Мелітополі почастішали випадки "бавовни". Журналісти у своєму матеріалі нагадують, що, наприклад, 12 грудня у місті було підірвано важливий міст, а також пролунали вибухи і на інших об’єктах, які зайняла російська армія.

"Руйнування мосту поставило під загрозу ключовий шлях постачання росіян до Мелітополя з півдня", — зазначили в NYT.

Із цього у статті робиться висновок, що Мелітополь може "стати наступною великою фазою війни, українським наступом, покликаним витіснити російські війська з півдня України".

"Мелітополь відомий як ворота до Криму — через його розташування на перетині двох основних автомагістралей та важливу залізничну лінію, що пов’язує росію з цим півостровом та іншою територією, яку вона займає на півдні України", — кажуть у газеті.

Журналісти також наголошують, що це місто є ключовим транспортним вузлом, відповідно повернення контролю над яким може допомогти ЗСУ повернути собі не тільки всю Запорізьку область, а й лівобережну частину Херсонщини.

"Це може навіть потенційно дати їм можливість відкинути російські війська в Крим", — додали журналісти.

При цьому наголошується, що звільнення Мелітополя є "складним завданням" через те, що найближчі позиції ЗСУ знаходяться приблизно в 65 кілометрах, а також через нарощування росією свого угрупування військ у цьому регіоні.

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