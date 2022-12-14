"Справжня" зима йде в Україну: чого чекати від погоди до кінця грудня
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Чого чекати від погоди у грудні
До кінця року залишається ще половина місяця, проте частина грудня, що залишилася, принесе українцям лише один короткостроковий період сильних морозів, та й то далеко не всім.
Як говориться в прогнозі Гісметео, чого вже точно вистачатиме в цей період, то це опадів. Найсильніші снігопади пройдуть на цих вихідних, 17 та 18 грудня, хоча місцями натомість погода "порадує" дощами.
Очікується, що в західні області холод прийдуть до кінця вихідних, але закінчаться вже на початку наступного тижня. Після цього практично до кінця року стовпчик термометра утримуватиметься в районі 0 вдень і йтиме в легкий мінус ночами.
Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, хоча там холодний період триматиметься трохи довше.
На сході теж очікується похолодання до кінця поточного тижня, проте температура сильно в мінус йти не буде.
На півдні традиційно варто чекати найтеплішої погоди. Стовпчики термометра там стабільно триматимуться в плюсовому діапазоні, лише зрідка опускаючись нижче нуля ночами.
Що стосується різдвяно-новорічного періоду, то й у цей час на особливі морози чекати не варто. Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода на свята буде такою самою, як і минулого року.