"Справжня" зима йде в Україну: чого чекати від погоди до кінця грудня

Чого чекати від погоди у грудні

До кінця року залишається ще половина місяця, проте частина грудня, що залишилася, принесе українцям лише один короткостроковий період сильних морозів, та й то далеко не всім.

Як говориться в прогнозі Гісметео, чого вже точно вистачатиме в цей період, то це опадів. Найсильніші снігопади пройдуть на цих вихідних, 17 та 18 грудня, хоча місцями натомість погода "порадує" дощами.

Очікується, що в західні області холод прийдуть до кінця вихідних, але закінчаться вже на початку наступного тижня. Після цього практично до кінця року стовпчик термометра утримуватиметься в районі 0 вдень і йтиме в легкий мінус ночами.

Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, хоча там холодний період триматиметься трохи довше.

На сході теж очікується похолодання до кінця поточного тижня, проте температура сильно в мінус йти не буде.

На півдні традиційно варто чекати найтеплішої погоди. Стовпчики термометра там стабільно триматимуться в плюсовому діапазоні, лише зрідка опускаючись нижче нуля ночами.

Що стосується різдвяно-новорічного періоду, то й у цей час на особливі морози чекати не варто. Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода на свята буде такою самою, як і минулого року.