Для чого Україні потрібні власні "шахеди": військовий експерт дав чітку відповідь

ЗСУ мають масово громити логістику та техніку росіян, щоб усе більше і більше вибивати ворога з колії

Повернення іранських безпілотників Shahed на полі бою в Україні після короткого перепочинку в їх застосуванні чинить серйозний тиск на розвиток бойових дій. На думку авіаційного експерта, провідного наукового експерта Держмузею авіації ім. Антонова Валерія Романенка, українському виробництву варто відповісти супротивникові створенням власних БПЛА. Якщо ЗСУ матимуть аналогічні дрони-камікадзе, які надходитимуть у великих кількостях, це сприятливо вплине на розвиток ситуації на фронті.

Про це фахівець розповів в ефірі шоу "MUST know" для OBOZREVATEL TV. Романенко впевнений, що регулярне застосування безпілотників може серйозно підірвати бойовий дух противника — за умови правильного застосування.

Експерт говорить, що насамперед "українські шахеди" варто було б направити на удари по логістиці окупантів. Регулярна "бавовна" за допомогою таких дронів справді серйозно вплине на інтенсивність боїв.

"У них армія невмотивована — якщо їм не давати зброю, паливо для їх техніки, їжу, вони довго не воюватимуть, навіщо їм це, вони на це не підписувалися", — пояснює Валерій Романенко.

Саме тому виробництво БПЛА, які матимуть змогу заважати росіянам отримувати нові відправки як озброєння, так і продукції для інших потреб, важливе. Захід вже постачає Україні різні комплектуючі для цього, включаючи матриці та мікросхеми. Однак процес варто прискорити, поставивши його "на конвеєр".

"Це має проводитися на всіх підприємствах розміром з автосервіс, — припускає Романенко. — Таким чином виготовлялися російським "Орлани", вони починали з майстерні у два зали... Ми зараз маємо масово це робити".

Варто зазначити, що один із новеньких вітчизняних безпілотників уже успішно розроблений "Укроборонпромом" і зараз проходить випробування, перш ніж заступити на службу до ЗСУ.

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