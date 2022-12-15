росія б'є по енергоструктурі України з чіткою метою: у Міноборони озвучили план кремля

У рф своя тактика ведення війни проти України

російська федерація на систематичній основі завдає ударів по енергетичній інфраструктурі мирних українських міст, таким чином намагаючись викликати паніку серед населення та взяти тайм-аут у боях на фронті.

Таку інформацію під час чергового брифінгу.озвучила заступниця міністра оборони Ганну Маляр. За її словами, наразі росіянам вкрай важливо виграти паузу у бойових діях, тож саме тому вони намагаються "вбити" всю українську енергосистему.

"Пропагандисти мають бажання спровокувати протестні настрої всередині України, які, на їхню думку, примусять військово-політичне керівництво України прийняти так звані "мирні пропозиції" росії", — пояснила вона.

Крім того, чиновниця повідомила, що українці повинні готуватися до вкрай складної зими, однак це все потрібно вистояти заради подальшої перемоги нашої країни у війні з російськими загарбниками.

"Наразі в топі обговорень складна зима, яку нам доведеться пережити. Проте кожну мить варто пам'ятати, заради чого ми повинні з гідністю пройти цю темряву і зберегти своє внутрішнє світло. За нею нас чекає перемога над ворогом", — підсумувала Маляр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі на 15 грудня, росія здійснила один з наймасштабніших обстрілів Донеччини. Зокрема, під удар потрапили житлові будинки, розташовані у самісінькому центрі Донецька.