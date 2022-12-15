Зведення Генштабу не зовсім коректні: Подоляк назвав реальні втрати росіян в Україні (відео)

Окрім величезної кількості загиблих, росія має також грандіозні санітарні втрати

Українські захисники роблять все можливе, щоби втрати російських окупантів на фронті щодня лише збільшувалися. При цьому реальна кількість загиблих росіян вже давно могла перевищити позначку 100 тисяч. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, офіційна статистика Генштабу повідомляє лише про втрати Міноборони рф — тобто контрактної армії або нових "мобіків".

Більше деталей він розкрив в ефірі "24 канали". Чиновник наголосив, що будь-які інші підрозділи — особи без контракту (наприклад, завербовані пригожиним засуджені) та "вагнерівці" рахуються окремо.

Крім цього Генштаб має окреме зведення і щодо загиблих бійців росгвардії — того підрозділу російських військових, яке займається "каральними операціями". Саме ці люди становили більшість серед російських військ, котрі зайшли минулої зими на територію Київщини; вони планували дістатися Києва, де влаштували б великий аналог Бучі.

"Вже є понад сто тисяч, — говорить Подоляк. — Можливо, 110, 115, 120 тисяч загалом".

При цьому навіть така цифра не включає санітарні втрати, яких у росіян також величезна кількість. Саме через їхнє засилля в росії і триває прихована мобілізація, адже "гарматного м’яса" на фронті просто не вистачає.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними Генштабу на ранок 15 грудня армія рф в Україні безповоротно втратила близько 96 590 бійців. За добу кількість "гарних росіян" збільшилася на 590 осіб.

Нагадаємо, що нещодавно схожу цифру — 100 тисяч осіб — озвучувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Однак її мова стосувалася втрат української армії. Незабаром вона виправила свої дані, підкресливши, що говорила не тільки про загиблих, а й поранених бійців.

В Офісі президента залишилися незадоволені тим, що іноземні політики дозволяють собі використовувати таку чутливу інформацію — нехай навіть і в благих цілях. Пізніше радник ВП Олексій Арестович заявив, що реальні втрати ЗСУ щонайменше вдесятеро менші, ніж озвучені Ляйєн.