Залужний дав жорстку оцінку командувачу окупантів Суровікіну

Валерій Залужний розповів про відмінність ЗСУ від армії росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав оцінку путінському генералу Сергію Суровікіну, якого нещодавно призначили командувачем військ вторгнення в Україну.

В інтерв’ю виданню The Economist Залужний сказав, що Суровікін дотримується застарілих способів ведення війни та командування, а також назвав його звичайним держимордою.

"При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що чи ти виконуєш завдання, чи тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює", — сказав Залужний.

За словами Залужного, у ЗСУ відбувається все інакше. І приклад навів те, що в українській армії іноді 21-річні чоловіки, командують тими кому по 50-60 років. А "тримати порядок кулаками та біцепсами" в українському війську не виходить. Головнокомандувач підкреслив, що у будь-якій ситуації можна залишатися людиною і це найголовніше.

"Завжди можна бути нормальною. Бути нормальною — це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації — це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішою, бути сильнішою, бути талановитішою і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую", — Залужний.

Також Залужний наголосив, що довіряє всім своїм генералам, а також прислухається до тих, хто на місцях і пояснив, що ініціатива йде звідти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Залужний показав своє ставлення до історії з гучним відвертим календарем "5 каналу".

Також ми повідомляли про те, що українці вимагають відновити справедливість та нагородити Валерія Залужного.