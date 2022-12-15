"Я бачу, що в мене є": Залужний зробив важливу заяву щодо мобілізації

Залужний розповів чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації

Валерій Залужний висловився про мобілізацію в Україні та заявив, зараз нашій країні потрібно більше техніки, а не людей.

В інтерв’ю виданню The Economist, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на запитання журналіста про те, чи українська армія потребує чергової хвилі мобілізації, заявив, що "у нас достатньо людей".

"Ми вже проводимо її (мобілізацію — Ред.) у тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що в мене є. У нас достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч", — заявив Залужний. .

Також генерал додав, що зараз Україна потребує важкої техніки, такої як БТРи та БМП, а також боєприпасів.

"Зверніть увагу, я зараз не говорю про F-16", — сказав Залужний.

Зазначимо, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, зараз у нашій країні відбувається третя хвиля мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав оцінку російському генералу Суровікіну, який був призначений командувачем військ вторгнення в Україну.

Також ми повідомляли про те, що Валерій Залужний висловив своє ставлення щодо відвертого календаря "5 каналу", який був випущений на підтримку ЗСУ.