Залужний розповів про зразок для наслідування — з ним у генерала пов’язаний "ритуал"

Валерій Залужний розповів, що допомагає йому у моменти сумнівів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про те, хто для нього є прикладом, і що йому допомагає, коли йдеться про необхідність ухвалення важливих рішень.

В інтерв’ю виданню The Economist, генерал Залужний розповів про портрет колишнього командувача Сухопутних військ України Геннадія Воробйова і про те, як він йому допомагає під час складних ситуацій.

"Поверніть голову ліворуч. Там портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова (командувач Сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік – Ред.). Це була людина, яка користується величезною повагою в армії. Навіщо мені це тут? Коли я спокійний, коли справи йдуть добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз, мені не потрібно на неї дивитися. Коли я в чомусь сумніваюся, я ставлю її прямо. .

Зазначимо, що Геннадій Воробйов був українським військовим та генерал-полковником. З 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року був першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України. З 21 травня 2016 року – виконувачем обов’язків начальника та начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

У 2017 році раптово помер на робочому місці від серцевої недостатності у віці 55 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав три стратегічні завдання для ЗСУ, які необхідно виконати найближчим часом.

Також ми повідомляли про те, що Залужний розповів, чи потрібна Україні чергова хвиля мобілізації.