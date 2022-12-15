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Танки будуть: Кулеба зробив оптимістичний прогноз щодо західної зброї для України

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Новина оновлена 15 грудня 2022, 19:37
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото twitter.com

Кулеба пояснив, чому країни стали допомагати Україні зі зброєю активніше

Логіка західних партнерів України щодо надання зброї змінюється, тож в подальшому Україна зможе отримати все необхідне озброєння, у тому числі танки, передачу яких поки що блокують у тій самій Німеччині. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це глава МЗС сказав в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару, що було опубліковано на його Youtube-каналі "Орестократія" у четвер, 15 грудня. Міністр розповів, чим відрізняється позиція Заходу у питаннях військової допомоги Україні від тієї, що була з початку повномасштабного вторгнення рф.

Так, міністр зазначив, що раніше в питаннях надання зброї деякі країни чекали, коли ситуація дійде критичного моменту. Кулеба наводить приклад із артилерією: "Ми просили артилерію 155-го калібру, і нам казали "ні, цього не буде". Потім, коли перевага росії в артилерії стала критичною, і було зрозуміло, що ми залишимось без артилерії, прозвучало: "О, треба рятувати Україну і дати їй артилерію".

В останні місяці, ділиться своїми спостереженнями глава МЗС, логіка Заходу стосовно передачі озброєння українським силам почала змінюватися.

"Стосовно зброї: у нас залишилась одна велика тема, на яку все ще існує табу, це танки. Все інше в принципі ми вже почали отримувати. Але й це табу ми знімемо, я не маю в цьому жодних сумнівів, — упевнений Кулеба. — Коли перший західний танк надійде до ЗСУ, я з легкістю зможу сказати, що в плані зброї Україна відкрила всі двері, які були для неї зачинені, не просто на замок, а й забиті ще зовні дошками".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США передали Україні нову партію військової техніки, в тому числі бронетранспортери. Також зазначимо, що незабаром Франція може надати ЗСУ системи протиповітряної оборони.

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#Зброя #Танки #Дмитро Кулеба