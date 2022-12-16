Витісняти ворога крок за кроком: Зеленський про тек, як припинити обстріли українських міст

Наступ на окупантів має поєднуватись з діями на дипломатичному фронті, вважає президент

Останніми днями на Донбасі продовжуються жорстокі російські атаки на українські міста.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 295-го дня війни.

"Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони", — вважає глава Українського. держави.

Єдиний шлях, як припинити варварські обстріли, упевнений президент Зеленський – це "витісняти крок за кроком російських терористів із нашої української землі".

А також продовжувати тиск на росію, шукати нові та нові способи притягти кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу та всім російським чиновникам та пропагандистам – притягнути до відповідальності за все, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої.

"Я дякую кожному та кожному, хто воює і працює для України! Дякую всім, хто тримає фронт на Донбасі, на півдні, хто тримає кордон, хто захищає наше небо, захищає наших людей. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за свободу!" – резюмував український лідер.

Раніше повідомлялося про те, що українські військовослужбовці змогли зрушити лінію фронту в одному з районів Луганської області. Поблизу села Діброва нашим захисникам удалося прорвати оборону росіян одразу на півтора кілометри.