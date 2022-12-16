Партизани готують диверсії, а ЗСУ контрнаступають на сході: свіжі карти боїв

Росіяни не обходяться без серйозних втрат, адже українська армія та тил злагоджено працюють

На сході України продовжуються запеклі сутички на полі бою. Наявність у ЗСУ окремих успіхів на Луганщині дозволяє говорити про успішне продовження контрнаступних дій. Серед іншого найбільш "гарячими" точками фронту залишаються Бахмут, Авдіївка, Сватове та Кремінна. Також окупанти не забувають нагадувати себе на півдні, тримаючи оборону лівого берега Дніпра. При цьому вони часто стають жертвами диверсій партизанів.

Більше деталей розповіли у свіжому зведенні Інституту вивчення війни від 16 грудня. Аналітики відзначають, що обмін ударами між обома сторонами, що воюють, відбувається регулярно і вздовж всієї лінії фронту. В окремих місцях відбуваються спроби прориву лінії оборони як з боку ЗСУ, так і російської армії.

Таким чином виглядає повна карта бойових дій в Україні на ранок п’ятниці. ЗСУ щільно зайняті підготовкою до ймовірного чергового прориву на півдні, але й на сході бої не вщухають.

Карта боїв в Україні 16 грудня

Схід України

15 грудня ЗСУ продовжили контрнаступ під Кремінною та Сватово. Утім, росіяни намагаються трактувати події на свою користь, повідомляючи про ймовірно відбиті атаки українців під Софіївкою та Майданчиком. При цьому в Генштабі вже говорили про досягнення певних успіхів на Луганщині — у районі населеного пункту Діброва (5 км від Кремінної).

Бої у Луганській області 16.12.2022

Не вщухають і точкові удари по російському тилу — так, у Кадіївці на Луганщині було знищено російський склад боєприпасів. Окупанти стверджували, що для цього використовували ракети HIMARS.

Продовжуються також запеклі бої на Бахмутському напрямі. У межах 30 км від міста ЗСУ відбили кілька російських штурмів — під Верхньокам’янським, Яковлівкою, Соледаром та Веселим. За даними Генштабу, росіяни хочуть прорватися під Верхньокам’янським, щоб отримати більш відкритий доступ до Білогорівки, що на Луганщині. Непростою є і ситуація під Досвідченим, Озарянівкою та Майорськом.

Бої у Донецькій області 16.12.2022

Не залишають росіяни у спокої і Авдіївку. Також регулярні бойові зіткнення фіксуються й у районі західного передмістя Донецька. Росіяни намагаються тримати оборону, а ЗСУ посилили розвідку та мають великі надії на диверсантів.

Південь України

Великої конкретики щодо південного напрямку немає — аналітики намагаються не зіпсувати українцям підготовку до чергового етапу контрнаступу, який може ознаменуватися черговою втечею російської армії. Відомо, що вздовж берегової лінії Дніпра окупанти не припиняють вогонь, вдаряючи мирними містами та селами. Дуже часто страждає Херсон — лише минулої доби в місті є поранені та вбиті.

Карта боїв на півдні України 16 грудня

Не обходиться і без обстрілів інших областей: мова про Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку. На непідконтрольній частині останньої українські партизани регулярно готуються та проводять різноманітні диверсії — по знищенню як технічних засобів, так і самих окупантів.

ЗСУ ж шукають нові російські склади і зосередження особового складу, завдаючи нищівних вогневих ударів. Вочевидь, через страх наступу українських захисників в окупованому Криму почалося додаткове зміцнення берегових ліній — ворог риє траншеї та мінує пляжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді білоруська армія може приєднатися до повномасштабної війни проти України. Дії громадян сусідньої країни детальніше проаналізували у Генштабі ЗСУ.

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