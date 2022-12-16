Ворог завдає ударів трьома хвилями: експерт пояснив тактику масованих обстрілів

Експерт пояснив тактику ударів росіян

росія, котра на систематичній основі гатить ракетами по мирних містах України, як правило здійснює по три хвилі запусків.

Таку інформацію у п'ятницю, 16 грудня, в ефірі щоденного всеукраїнського марафону повідомив військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, те, що окупаційна армія поновить масовані удари по Україні, як тільки погіршиться погода, було очевидно.

"Ракет у них ще достатньо. Зрозуміла їх тактика. Вони працюють трьома хвилями. Перша – виявляє наше ППО, друга – працює по ППО, третя – вражає об’єкти критичної інфраструктури. Вони концентруються, щоб зробити блекаут на Київщині, додатково Харківщина та Полтавщина", — пояснив він.

Водночас, на думку заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, з кожною такою ракетною атакою росія має на меті змінити хід війни на свою користь і спровокувати повний блекаут в Україні. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, коментуючи чергову масовану атаку рф.

"З кожним наступним ракетним ударом кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни. Проте ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", — написала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося у росії, котра безжально гатить по містах України та розгорнути пояснив, чому українцям все ж не варто поки розслаблятися.