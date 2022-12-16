Рус

Перебої зі зв’язком і не тільки: наслідки ракетного удару можуть бути дуже серйозними

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Обстріли призводять до відключень електроенергії, які впливають на роботу мобільних вишок Новина оновлена 16 грудня 2022, 13:54
Обстріли призводять до відключень електроенергії, які впливають на роботу мобільних вишок. Фото Колаж "Телеграфа"

У столиці розгортають спеціальні оперативні штаби для оперативного управління містом

Наслідки масованого ракетного удару по Україні 16 грудня позначаться не лише на енергетичній системі країни. За словами мера Києва Віталія Кличка, у місті може спостерігатися проблеми зі зв’язком та дротовим інтернетом, які також залежать від електроживлення.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "Київ". Зазначимо, що по всій столиці працюють спеціальні оперативні штаби, які дають змогу координувати роботу з управління всіма важливими міськими службами. Для зв’язку із киянами використовуються всі офіційні канали міської влади, інформацію намагаються передавати максимально швидко.

"Пункти обігріву працюють, також працюють усі бювети, — зазначив Кличко, відразу попередивши: — Може бути проблема зі зв’язком, може зникнути інтернет".

Додамо, що труднощі із мобільним інтернетом та зв'язком від інших провайдерів спостерігаються також у багатьох регіонах України.

Чиновник підкреслив, що якщо провідна мережа дійсно зникне, то телефонний зв’язок має залишитися і працювати на максимальних можливостях – це попередньо обіцяли представники українських мобільних операторів.

Нагадаємо, що під час останньої масованої атаки на Україну вибухи пролунали щонайменше у трьох районах Києва. "Телеграф" докладно розповідав про наслідки удару.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Інтернет #Мобільний зв'язок #Обстріл