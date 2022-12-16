Перебої зі зв’язком і не тільки: наслідки ракетного удару можуть бути дуже серйозними

У столиці розгортають спеціальні оперативні штаби для оперативного управління містом

Наслідки масованого ракетного удару по Україні 16 грудня позначаться не лише на енергетичній системі країни. За словами мера Києва Віталія Кличка, у місті може спостерігатися проблеми зі зв’язком та дротовим інтернетом, які також залежать від електроживлення.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "Київ". Зазначимо, що по всій столиці працюють спеціальні оперативні штаби, які дають змогу координувати роботу з управління всіма важливими міськими службами. Для зв’язку із киянами використовуються всі офіційні канали міської влади, інформацію намагаються передавати максимально швидко.

"Пункти обігріву працюють, також працюють усі бювети, — зазначив Кличко, відразу попередивши: — Може бути проблема зі зв’язком, може зникнути інтернет".

Додамо, що труднощі із мобільним інтернетом та зв'язком від інших провайдерів спостерігаються також у багатьох регіонах України.

Чиновник підкреслив, що якщо провідна мережа дійсно зникне, то телефонний зв’язок має залишитися і працювати на максимальних можливостях – це попередньо обіцяли представники українських мобільних операторів.

Нагадаємо, що під час останньої масованої атаки на Україну вибухи пролунали щонайменше у трьох районах Києва. "Телеграф" докладно розповідав про наслідки удару.