Військова машина росії почала рухатися: боєць ЗСУ оцінив загрозу повторного наступу на Київ з Білорусі

Ворога не можна недооцінювати, каже блог Юрій Касьянов

Імовірність нового нападу російських військ на Київ з боку Білорусі на даний момент оцінюється як дуже низька, проте військова машина росії вже почала рухатися.

Про це боєць ЗСУ, блогер Юрій Касьянов розповів "Главреду". Однак він уточнив, що це стосується сьогоднішнього дня, а в майбутньому ситуація може змінитися.

На його думку, навіть у разі готовності 200-300 тисяч солдатів до наступу, їх потрібно було б перекинути до Білорусі, надати необхідну військову техніку та забезпечити необхідним майном, і лише тоді планувати новий наступ.

"Їм потрібно ще підвезти купу боєприпасів до точки планування наступу, розгорнути польові госпіталі тощо. Коли вони можуть це зробити? Найближчий строк – протягом трьох тижнів (і це ще дуже оптимістичний для них прогноз). Ми знаємо, що це не буває швидко, оскільки позначається і людський чинник, і погодні умови, і плутанина, яка пов’язана з переміщенням. Ми бачимо, що зашкарубла, іржава військова машина РФ почала рухатися. Вже почалися рухи в бік нашого кордону під виглядом чергових навчань — перекидання танків і людей, прильоти літаків", — каже боєць ЗСУ.

Водночас Касьянов зауважив: говорячи про можливий період підготовки, він сумнівається у здатності росіян реалізувати плани вчасно.

"Я не думаю, що вони [росіяни] впораються і за три тижні, але я завжди намагаюся не потрапляти в пастку хибних фантазій і тверезо оцінювати супротивника. Принаймні не недооцінювати його, тому що це найнебезпечніше. Ми, зі зрозумілих причин, володіємо обмеженою інформацією, тому що противник намагається не розповідати про свої плани, виконує перекидання військ потай. Тому краще заздалегідь готуватися до якихось серйозних наступальних дій з боку противника, аніж не готуватися взагалі", — підкреслив блогер.

Нагадаємо, "Телеграф" писав із посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова про те, що існує ймовірність нової масштабної ворожої атаки на Київ уже в лютому 2023 року.