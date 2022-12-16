Число жертв удару по Кривому Рогу продовжує зростати: маленька дитина залишилася сиротою

Серед постраждалих є діти

16 грудня під час чергового російського масованого обстрілу України одна з ракет потрапила до житлового будинку у Кривому Розі. Станом на 12:30 повідомлялося про двох загиблих, проте, на жаль, кількість жертв продовжує зростати.

Так, згідно з даними голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, станом на 17:54 кількість жертв зросла до трьох. Загинула 64-річна жінка та молоде подружжя. При цьому нині під завалами будинку залишається їхній маленький син.

Також зросла і кількість поранених українців. У лікувальних закладах перебувають уже 13 осіб. До них входить семирічна дівчинка. Її стан оцінюють як важкий.

"Сім’ї просто жили у своєму будинку... Росіяни заплатять за кожне скалічене життя", — додав Резніченко.

Про ситуацію з пораненими після прильоту до житлового будинку розповіли і в Офісі президента. За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко, за його інформацією до числа поранених входять троє дітей — трирічний хлопчик та дві дівчинки 7 та 8 років.

"Під час сьогоднішнього обстрілу Кривого Рогу російська ракета потрапила до житлового будинку. 2 людини загинули, 8 — травмовані, серед них троє малюків: трирічний хлопчик і дві дівчинки, три і сім років. Під завалами ще можуть бути люди", — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після масованого обстрілу України ситуація зі станом енергосистеми погіршилась.