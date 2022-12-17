Війна — день 297: ЗСУ вдарили по Криму, а росія готується до нових наступів

Оперативно про головне 17 грудня

Вторгнення росії триває вже 297 днів. Україна оговтується після чергового масштабного ракетного удару, який знову завдав пошкодження енергетичній системі. На тлі цього знову пішли чутки про те, що росія готує напад на Київ з Білорусі, і хоч не йдеться про найближчі дні і навіть тижні, але вже фіксуються певні зрушення в цей бік. Тим часом у НАТО вважають, що російський диктатор володимир путін готовий до затяжної війни та вже має намір мобілізувати додаткових солдатів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Переговори можливі, але не з нацистською росією: Зеленський назвав умови.

00:00 У Telegram-каналах з’явилася інформація про вибухи в окупованому Криму, зокрема у Бахчисараї. Крім того, повідомляється про вибухи у Білгородській області росії.

Інформація за 14 грудня доступна у зведенні: Війна — день 294: в Україні відновлюється електропостачання, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Про те, що відбувалося 15 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 295: ситуація в енергетиці України покращилася, "бавовни" в росії

З даними за 16 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 296: нова масштабна ракетна атака росіян та бої на Донбасі