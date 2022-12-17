"Терористам потрібна масовість": Зеленський назвав кількість ракет, збитих українськими ППО

В результаті війни сенс слова "терор" у світі асоціюватиметься з божевільними діями росії

Незважаючи на те, що під час чергового масованого ракетного удару по Україні 16 грудня російський ворог спробував випустити по мирним містам "все, що в нього було", українським бійцям Повітряних сил вдалося вразити їх більшу частину.

Про це сказав у вечірньому зверненні за підсумками 296-го дня війни президент Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній результат — 60 ракет збито. Відзначилися всі повітряні командування — "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". Особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Дякую вам, воїни!" – заявив глава Української держави.

На жаль, були влучення.

"Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їх "виробів" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання. Ймовірно, внаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися насамперед із такими божевільними діями росії ”, — упевнений український лідер.

У Кривому Розі дні внаслідок влучення російської ракети загинули троє людей. Ще понад десять людей поранено, зокрема дітей. Усім надається допомога.

Аварійні відключення електрики були використані по всій країні – у більшості міст та регіонів. У Києві та 14 областях також як наслідок відключення енергії зупинилося водопостачання.

В той же час наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги заробили та роблять все можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде.

При цьому Володимир Зеленський упевнений, що "на що б не розраховували ракетошанувальники з москви, це все одно не змінить розстановку сил у цій війні".

"Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості та віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", — запевнив президент України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав єдиний засіб, який може зупинити ракетні удари ворога по Україні.