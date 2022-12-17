Йде зовсім інша гра: у США спрогнозували "динамічну" зиму для України

Ознак бажання припинити війну з боку росії немає

Зима не принесе перепочинку у військових діях, а росія може готувати посилення вторгнення до січня-лютого. У США не очікують, що ситуація на фронті різко покращає, але при цьому не бачать і ознак, що наступ може піти на Київ.

Заступник помічника міністра оборони США з питань України та Росії Лора Купер заявила, що в українських військових навичок набагато більше, ніж у 2014 році і через це на фронті "цілком інша гра". Вона додала, що ситуація на війні взимку буде динамічною – немає ознак припинення бойових дій ні з боку України, ні як очікується з російської сторони – вони можуть спробувати просунутися.

Про досвід українських військових говорив і генерал Валерій Залужний. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що росіяни взимку перейдуть у наступ. Не виключає він, що його буде направлено на Київ.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі зазначив, що хоч ознак відмови президента рф володимира путіна від максималістичних цілей в Україні немає, ознак "неминучого кроку" щодо столиці України немає. "Ми уважно за цим спостерігаємо", — додав він. Немає також з боку росії й ознак бажання переговорів, навпаки рф намагається знайти зброю по всьому світу і поглиблює співпрацю з Іраном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, якими будуть узимку бойові дії, визначить погода — наявність снігу та ступінь промерзання землі. Зусилля ворога щодо збільшення активності боїв та затягування війни помітили і в НАТО. Згідно з картами бойових дій ворог не припиняє атак як у Донецькій, так і в Луганській області.