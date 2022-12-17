Не все одразу: коли очікувати наступного масштабного контрнаступу ЗСУ

Усе залежить від швидкості переоснащення, перегрупування та спланування руху

Незважаючи на прихід морозів в Україну, прогнозується, що жодна зі сторін не припинить своїх атак до настання більш теплої погоди. Ба більше, є вже ймовірні дати того, коли відбудеться новий контрнаступ Збройних сил України на захоплені ворогом території. Цьому сприяє низка факторів.

Про це розповів директор Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті Ліам Коллінз. За його словами, однією з причин того, що на планування контрнаступу на півдні і сході країни ЗСУ знадобилося півроку є те, що Україні довелося чекати кілька місяців прибуття на її бази обіцяної західної допомоги. Суттєвим фактором є тривалий час, необхідний для планування великих контрнаступів та розміщення постачання, обладнання та сил.

"Той факт, що Україна проводила контратаки по черзі, одна за одною, говорить про те, що Україні не вистачає бойової сили для одночасного проведення двох великомасштабних контратак. Україні потрібен час, щоб перегрупуватися, переоснаститися та спланувати свою наступну великомасштабну операцію. Таким чином, здається розумним, що Україні доведеться почекати щонайменше від 30 до 45 днів, а то й більше, перш ніж вона буде готова до наступного контрнаступу, який відбудеться у розпал зими", — пояснив Коллінз.

Крім того, на його думку, хоча й проведення атаки взимку може бути утруднене, рух по бездоріжжю навесні може стати взагалі неможливим, як це виявили росіяни під час свого початкового вторгнення та просування по вкритій брудом та вологій місцевості. Можливо, Україна захоче розпочати контрнаступ, поки земля ще замерзла.

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