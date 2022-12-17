Не забувайте про документи! Що знадобиться чоловікам для виїзду з України

Перед перетином кордону чоловікам знадобиться візит до військкомату

В Україні до середини лютого 2023 року було продовжено дію військового стану. Це означає, що більшість чоловіків призовного віку все ще не мають можливості спокійно перетнути кордон. Проте деяким категоріям українців це все ж дозволено, хоч і знадобиться надати окремий пакет документів, які підтверджують дозвіл.

"Телеграф" нагадає, хто ж може виїхати з України і які документи для цього потрібні. Зазначимо, що папери перевірятимуть представники прикордонної служби.

Перелік документів, необхідний чоловікам, відрізнятиметься для різних категорій:

люди з обмеженими можливостями — закордонний паспорт, медична довідка, що підтверджує діагноз, посвідчення людини з інвалідністю;

закордонний паспорт, медична довідка, що підтверджує діагноз, посвідчення людини з інвалідністю; чоловіки з відстрочкою від служби — закордонний паспорт, бронь або інший документ, що підтверджує відстрочку, лист відрядження;

закордонний паспорт, бронь або інший документ, що підтверджує відстрочку, лист відрядження; непридатні до служби чоловіки — закордонний паспорт, висновок медкомісії про непридатність;

закордонний паспорт, висновок медкомісії про непридатність; громадяни, які доглядають людей, котрі потребують соцдогляду, — закордонний паспорт, довідка МСЕК, рішення суду та довідка про компенсацію для людини, яка забезпечує постійний догляд;

закордонний паспорт, довідка МСЕК, рішення суду та довідка про компенсацію для людини, яка забезпечує постійний догляд; студенти іноземних університетів — закордонний паспорт та довідка щодо відстрочки, яку видає військкомат.

Окремою категорією чоловіків, які можуть залишити Україну, є батьки — багатодітні батьки, батьки-одиначки, батьки дітей з інвалідністю, опікуни чи прийомні батьки. У цьому випадку, крім своїх документів, доведеться потурбуватися ще й безліччю довідок для дітей, особливо неповнолітніх чи недієздатних. Докладніше про перетин кордону з дітьми читайте у матеріалі "Телеграфа".

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