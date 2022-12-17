"Совок" в армії не зник: офіцер ЗСУ розповів, у чому це проявляється

Залишитися людиною в армійських умовах — теж випробування

Збройні сили України щодня активно змінюються та вдосконалюються, проте все одно залишаються деякі малоприємні прояви "совка".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів відомий журналіст, а нині офіцер ЗСУ Ярослав Галас.

За його словами, дуже складно довго перебувати на фронті без відпусток — для збереження бойового настрою треба хоч іноді бачитися з близькими та перемикати мозок на щось, крім війни.

"На жаль, це питання вирішується дуже специфічно, в залежності від позиції чи настроїв командирів, бо "совок" не зовсім зник з нашої армії", — наголосив Галас.

Він нагадав, що 1 грудня Верховна Рада ухвалила закон про спрощення надання коротких відпусток для військових, проте він ще не підписаний президентом, і навіть після набуття чинності може не кардинально змінити ситуацію.

Офіцер ЗСУ пояснює це тим, що армія — це частина суспільства зі своїми недоліками та перевагами, яка поєднує дуже різних людей за віком, походженням та інтересами.

"В армії є всі умови для того, щоб деградувати, а також усі умови, щоб відзначитися й стати героєм. Але найбільше випробування, думаю, в тому, щоб, пройшовши через ці непрості умови, залишитися людиною", — підсумував Ярослав Галас.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: "Найбільше щастя — викупатися під гарячим душем": відомий журналіст розповів, кому на війні найважче.