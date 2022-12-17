Боєць ЗСУ відкрив, що може ощасливити на фронті: "Неймовірне задоволення"

Банальні побутові зручності для солдатів бувають розкішшю

На фронті в перервах між бойовими діями не завжди виходить дотримуватися гігієни, проте, коли все ж таки є можливість помитися, — це найбільше щастя.

Так в інтерв’ю для "Телеграфу" висловився відомий журналіст Ярослав Галас, який зараз воює на Донеччині.

Він розповів, що воює з 25 лютого, і з того часу його багато разів перекидали з місця на місце, і не скрізь були елементарні побутові умови, — іноді селили у занедбаних приміщеннях, непристосованих для життя, без вікон та дверей. Також часто була проблема, що банально немає туалету, проточної води та можливості помитися.

Військові вміло облаштовуються, закривають вікна плівкою, роблять двері та грубки, готують їжу, іноді домовляються з місцевою владою, щоб можна було хоч раз на тиждень виїхати, десь помитися та випрати одяг.

Галас пояснює, що бувало по 5-6 днів не міняв термобілизну, кілька днів не знімав шапку.

"Найбільше щастя — покупатись під гарячим душем. Раніше навіть не думав, що така проста гігієнічна процедура може принести людині таке невимовне задоволення", — ділиться він.

Проте побут солдата відрізняється у різних підрозділах, додає офіцер, — усе залежить від місця дислокації та готовності командування допомогти зробити службу комфортнішою.

"Хтось живе в теплій приватній хаті й може митися щодня, а хтось далеко від населеного пункту й довгий час не має елементарних зручностей", — підсумував Галас.

Більше читайте в його інтерв’ю на "Телеграфі" за цим посиланням: "Найбільше щастя — покупатися під гарячим душем": відомий журналіст розповів, кому на війні найважче.