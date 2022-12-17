Мобілізація триває: чи закликають до лав ЗСУ безробітних

Україна все ще потребує додаткової комплектації армії — через втрати на фронті

Продовження процесу загальної мобілізації до лютого 2023 року означає можливість отримання повістки до армії для багатьох українських громадян. Частина з них має можливість відмовитись від проходження служби — за станом здоров’я чи іншими чинниками. При цьому відсутність робочого місця, як виявилося, не є причиною звільнення від військової служби.

Більше деталей розповідає "НВ". Слід зазначити, що безробітні громадяни можуть уникнути мобілізації, проте лише за загальних умов, прописаних у законодавстві.

Загалом відсутність робочого місця є причиною втрати права на бронювання, яке забезпечують окремі роботодавці своїм підлеглим. Отже, безробітні підлягають умовам загальної мобілізації. При цьому варто враховувати окремі моменти щодо статусу людини в центрі зайнятості.

Людина, яка одержала повістку, повинна з’явитися у військкомат, надати необхідні документи і, якщо жодних причин для наявності відстрочки немає, пройти медкомісію. Лікарі визначать, чи придатний громадянин для подальшої служби.

Якщо людину, яка не має місця роботи, вирішать мобілізувати, вона втратить статус безробітної: через неможливість виконувати вимоги ЗУ "Про зайнятість населення" — активно шукати роботу, відвідувати "біржу праці" тощо. Перебування у лавах ЗСУ забезпечить такому українцеві сплату страхування та податків з боку держави, що автоматично анулює статус людини без зайнятості. Перед тим, як відбути за місцем служби, людині потрібно принести довідку з ТЦК до центру зайнятості. Виплати "з безробіття", звичайно ж, такій людині нараховуватись більше не будуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто в Україні підлягає мобілізації згідно віку — є деякі нюанси щодо військовослужбовців з різним званням.

Також ми нагадували, які причини є поважними для ігнорування отриманої повістки.