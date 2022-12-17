Наступ на Херсон вдався на 50-60%: генерал ЗСУ пояснив причини

Як далі буде просуватися звільнення територій від заггарбників — невідомо

Наступ Збройних сил України в південних регіонах України призвів до звільнення з-під окупації низки населенних пунктів, а також обласного центру — Херсона. Однак українські війська не добилися всіх бажаних цілей деокупації правого берега Дніпра, тож не можуть це вважати повноцінною перемогою.

Про це розповів генерал-майор, командувач ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському телеканалу "Sky News". За його словами, кінцевою метою було знищити всіх російських солдатів на правому березі річки. Однак через брак часу та брак боєприпасів росіяни зрештою змогли відступити.

Таким чином він вважає, що контрнаступ був успішним лише на 50-60%, а ці російські війська з того часу рушили для боротьби з українськими позиціями на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по Правобережжю. З іншого боку, наступні цілі ЗСУ командувач не розркрив журналістам.

"Колись я обов'язково напишу мемуари. Я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не псувати майбутнє", — пояснив Ковальчук.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до Нового року Збройні сили України можуть повернути ще два важливих міста в Херсонській області.