"Готовий хоч завтра": Зеленський згоден битися з путіним віч-на-віч

Путіну настав час відмовитися від послуг посередників, якщо він хоче діалогу з Україною

Поки в росії пропонують Україні "визнати нові реалії", український президент налаштований більш рішуче. Він висловив готовність битися з главою Кремля віч-на-віч і запропонував йому діяти як справжній чоловік, без посередників.

Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю французькому телеканалу LCI.

Президент країни-агресора у телефонних розмовах із лідерами інших країн часто передає послання українському колезі. Зокрема це відбувається під час частих телефонних розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський прокоментував таку поведінку та запропонував путіну відмовитися від посередників та почати поводитися як справжній чоловік.

"Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення, що, мовляв, він хоче набити йому пику — він робить це сам (...) не вдаючись до послуг посередника", — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він зазначив, що готовий до поєдинку з путіним віч-на-віч хоч завтра, якщо це допоможе покласти край кровопролиттю в Україні. Також він зазначив, що це стане "останнім самітом президента росії".

Щодо можливих переговорів з лідером Кремля, то український президент вкотре нагадав, що путін не прагне миру і не готовий робити будь-які висновки з трагедії, яку він зробив як в Україні, так і у власній країні.

"Ця людина, вона не хоче миру, або хоче такого миру, який відповідатиме його баченню речей. Але наші бачення абсолютно розходяться, бо наші менталітети розходяться. Я знаю, що дехто пропонує з ним сісти за стіл переговорів, але я проти. Дуже важко з кимось погодитися на діалог, коли ти беззбройний, а він озброєний автоматом чи навіть ядерною зброєю, що ще гірше", - резюмував глава української держави.

Також президент України прокоментував часті телефонні розмови Еммануеля Макрона та путіна. На думку Володимира Зеленського, вони навряд чи принесуть свої плоди, оскільки продовжуються з 2019 року і поки що безрезультатно.

Раніше ми розповідали про те, дату переговорів із росією призначатиме Україна. Такої думки дотримуються в Лондоні, але застерігають про їхню небезпеку.