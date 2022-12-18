Війна — день 298: росіяни готуються до затяжного конфлікту, а ЗСУ можуть просунутися на півдні

Оперативно про головне 18 грудня

Російське вторгнення в Україну затягнулося на 298 днів. Попри спроби росіян штурмувати позиції ЗСУ в районі Бахмута і по лінії Сватово-Кремінна, особливих успіхів вони не мають. При цьому з’являється інформація, що окупанти поступово відводять сили від Каховки та Нової Каховки та серед місцевих жителів уже ширяться чутки, що ці міста перейдуть під контроль України вже до Нового року. Однак у ЗСУ готуються до того, що противник знову спробує провести наступ із Білорусі, а на Заході не виключають, що кремль знайшов можливість десь закупити танки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що війна не закінчиться за два місяці. При цьому він зазначив, що затяжний конфлікт – це півтора-два роки.

Про те, що відбувалося 15 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 295: ситуація в енергетиці України покращилася, "бавовни" в росії

З даними за 16 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 296: нова масштабна ракетна атака росіян та бої на Донбасі

Інформація за 17 грудня доступна у звіті:Війна — день 297: ЗСУ вдарили по Криму, а росія готується до нових наступів