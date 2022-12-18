Безпека – насамперед: Зеленський про те, коли ракетний терор рф стане неможливим

Чим менше можливостей залишиться у рф для терору, тим більше можливостей отримає Україна для гарантії миру

Президент України Володимир Зеленський, якого не бентежить вихід на ринг проти кремлівського диктатора володимира путіна, заявив, що впевнений у тому, що допомога від партнерів допоможе нашій країні припинити терор росіян, які замість перемог на полі бою підло обстрілюють мирні міста.

Про це глава Української держави заявив у своєму зверненні за підсумками 297-го дня війни.

"Я постійно нагадуватиму… Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від цих російських терористичних ударів. Коли це буде, основна форма російського терору – ракетний терор — стане просто неможливим. А це означає безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї військової ситуації. Чим менше можливостей у росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути та гарантувати мир ", — упевнений президент України.

За словами Володимира Зеленського, керівництво країни готується до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час – як до політичних, так і до глобальніших, що охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, а й усіх людей світу, які цінують світ і готові підтримати наш захист від російського терору.

Також у понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: Великобританія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Норвегія. Це наші дуже важливі друзі, важливі партнери та ефективні помічники нашого захисту.

"Я дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла та води, всім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації і щоразу відновлює, і відновлює, і відновлює нормальне життя, хоч би як терористи ні намагалися залишити нас у холоді та у темряві. Терористи все одно програють ”, — упевнений український лідер.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав кількість ракет, збитих українськими підрозділами ППО під час масованої ракетної атаки ворога.