Окупанти можуть використати хитрість на півдні та тиснуть на сході: свіжі карти боїв

Вздовж лінії фронту не припиняються обстріли

Оборона країни від росіян продовжується. У районі Сватового та Кремінної українські війська провели контратаки. Також у Луганській області завдають ударів по тилах ворога.

У районі Бахмута та Авдіївки продовжується наступ окупантів. Як зазначають в Інституті вивчення війни, наступ у районі Бахмута несе розкол до лав ворога — вагнерівці та представники псевдоутворень у Донецькій області сперечаються про їхню роль у просуванні.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них — Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

На півдні окупанти можуть готувати пастку для українських військових, намагаючись заманити їх на східний берег Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове — Кремінна. Про просування у цьому районі повідомляв голова Луганської ОВА. Російські війська провели обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції в районі Кремінної — біля Площанки, Краснопопівки та Діброви. Удари по тилах російських військ у Луганській області продовжуються.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині не зупиняються атаки в районі Бахмута, а також на північний схід та південь від міста. Російські окупанти могли просунутися між Соледаром та Бахмутським. Окупанти стягнули на цей напрямок безліч сил — чеченців, вагнерівців, звичайних солдатів. На околицях Донецька окупанти продовжують намагатися просунутися — атакували в районі Мар’їнки, Перемоги, Новомихайлівки. На південний захід, поблизу кордону із Запорізькою областю українські нацгвардійці успішно відбили атаку російських військ у районі Великої Новоселівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни частково відходять із Нової Каховки та Каховки та заявляють місцевим жителям, що повністю вийдуть до нового року. Українські військові перевіряють інформацію, бо це може бути пасткою. Українські удари по тилах та логістиці ворога на півдні продовжуються. Окрім хибної кампанії щодо Каховки, ворог також може проводити подібну хибно пов’язуючи поточні переговори про демілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з передбачуваним майбутнім контрнаступом України в Запорізькій області. Нібито, щоб послабити росіян.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США очікують більш динамічних військових дій узимку, але ознак наступу на Київ поки не бачать. Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до країн-партнерів із закликом надати системи ППО.