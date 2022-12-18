"Може закінчитись хоч завтра": У Німеччині зробили заяву про війну в Україні

Припинити війну може лише одна людина

Бойові дії на території України навряд чи будуть припинені до свят. Ознак, які вказують на те, що росія готова відступити, немає. Однак покласти край кровопролитній війні будь-якої миті може лише одна людина. Таку думку висловила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, вона не вважає, що війна може припинитися найближчим часом. А перемир’я та припинення вогню на умовах кремля не буде виходом для українців, бо це не покладе край терору росії, а лише посилить його. Про це Бербок сказала в інтерв’ю Bild am Sonntag, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Міністр також додала, що найскладніша ситуація зараз залишається на тимчасово окупованих територіях.

"Ще гірша ситуація на окупованих територіях — там не тільки не вистачає електрики та тепла, туди не проходить навіть міжнародна допомога. Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами та вбивствами з боку російських окупаційних військ", — сказала Бербок.

Дипломат вважає, що завершити війну не зможе ніхто, окрім російського диктатора, якому варто лише наказати своїм військам відступити.

"Якщо путін цього захоче, то завтра війна закінчиться. Достатньо наказати своїм солдатам відступити. Але, на жаль, є будь-що, але тільки не чесні знаки", — додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск зробив чергову заяву щодо війни в Україні, в якій заявив, що бойові дії на території нашої країни не закінчаться незабаром. Також він вважає, що війна вже досягла світових масштабів.