США придумали, як ще більше допомогти ЗСУ: деталі

США посилять допомогу Україні з підготовки бійців

Оборонне відомство США оголосило про ухвалення рішення щодо розширення програми підготовки українських військових.

Як інформує пресслужба Генштабу ЗСУ з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Пета Райдера, це включатиме проведення спільних маневрів та загальновійськових операцій із застосуванням обладнання, яке вже постачається Україні.

"Загальновійськова підготовка з маневрами є логічним наступним кроком у нашій постійній навчальній роботі, яка була розпочата у 2014 році з метою нарощування потенціалу Збройних Сил України", — сказав він.

У Генштабі додали, що цей крок є дуже важливим, оскільки дозволить підготувати кваліфіковані сили для захисту України.

"Важливо, що підготовка під керівництвом США доповнює окрему спеціалізовану індивідуальну та колективну підготовку для Збройних Сил України, яку вже проводять наші союзники та партнери, включаючи Сполучене Королівство, Європейський Союз та інші", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у США напередодні анонсували виділення нового пакету допомоги Україні. У ЗМІ вже з’явилася інформація, що в ньому можуть бути зенітно-ракетні комплекси Patriot.