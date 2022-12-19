Ворог намагається прорватися, але безуспішно: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни не припиняють обстрілу військових та громадянської інфраструктури

Українські військові продовжують оборону країни, доки ворог не залишає спроб продавити лінію оборони на Донбасі. Бої продовжуються на лінії Сватове — Кремінна.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, на околицях Бахмута продовжуються бої. У цьому напрямі росіяни офіційно заявили про захоплення населеного пункту.

На Херсонщині триває обстріл росіян. Спостерігається передислокація військ.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

У районі Сватове та Кремінній продовжуються позиційні бої. Окупанти намагаються відновити становище на Лиманському напрямі (околиці Кремінної). Під вогнем ворога Макіївка, Майданчик, Червонопопівка та Діброва. За останніми даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога вдалося відбити у Стельмахівці, Макіївці, Червонопопівці та Білогорівці.

Карта бойових дій на північному сході України

У Донецькій області бої продовжуються на кількох напрямках. Окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Авдіївки. Біля Бахмута, а також на північний схід та південь від міста — запеклі битви. У морі заявили про захоплення Яковлівки на околицях Соледара. Також російські воєнкори стверджують, що українським силам вдалося вибити ворога з позицій навколо Бахмута, захоплених ще восени. Ворог атакував Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Червоногороку, Олександропіль. Окупанти не зупиняються і в районі Авдіївки – під ударом Мар’їнка, Перемога, Новомихайлівка. Атаки вдалося відбити.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську та Запорізьку область. На окупованих територіях відбувається передислокація. Частину частин відводять від берега річки Дніпро. Дедалі більше солдатів окупантів фіксують у Мелітопольському районі Запорізької області.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв про атаку дронами на Київ — є влучення з критичної інфраструктури. Тим часом росіяни підтягують до Білорусі ешелони з військовою технікою.