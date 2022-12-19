Війна переходить на територію ворога: у ГУР прокоментували "бавовну" в росії

Українські спецслужби зацікавлені лише у військових цілях

У росії дедалі частіше відбуваються вибухи на військових об’єктах та різні НП. У головному розвідуправлінні Міноборони України прокоментували те, що відбувається. За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, українські збройні сили проводять операції на території росії з використанням різних засобів.

Про це він розповів у інтерв’ю BILD. Через хорошу охорону на російських військових об’єктах такі операції потребують серйозної підготовки. Скібіцький наголосив, що цілі — суто військові. Це об’єкти російської армії, з яких б’ють по Україні, включаючи логістичні центри, командні пункти та гарнізони.

У росії також відбувається низка пожеж та вибухів на інших об’єктах. Координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю OBOZREVATEL зазначив, що намагатися у всьому знайти діяльність партизанів чи українських спецслужб не варто. Якщо йдеться про військові об’єкти, є підстави для припущень, що війна переходить на територію ворога. Але в інших випадках масштабних пожеж у росії це можуть бути як дійсно порушення техніки безпеки, так і спроба отримати страховку і спеціально підпалити майно зважаючи на проблеми в економіці.

Нагадаємо, на початку грудня відбулися вибухи на одразу двох аеродромах у росії — вони військові та використовувалися для атак по Україні. У Москві та передмістях палахкотять торгові центри, у пожежах дивовижним чином гине тільки по одній людині. В Іркутській області неприємності відбуваються на нафтопереробних та видобувних підприємствах. Зокрема, горіло на Марківському родовищі – причиною назвали технічну несправність.