"Я реаліст": Данілов оцінив прогноз Буданова щодо кінця війни та назвав нову загрозу

Мета України – звільнення всіх її територій

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов прокоментував прогнози щодо війни Кирила Буданова та західних журналістів, а також розповів, що чекає на нашу країну по закінченні війни.

В інтерв’ю "Українській правді" Данілов заявив, що позитивно ставиться до прогнозу Буданова з приводу того, що війна має закінчитися до початку літа 2023 року.

"Я хотів би, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літо у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов’язково буде на нашій вулиці", — зазначив Данілов.

Також секретар РНБО, у відповідь на запитання журналістів, чи про те ЗСУ заходитимуть до таких українських міст, як Сімферополь, Донецьк і Луганськ, сказав, що це наша територія і там буде наша влада. При цьому з приводу складності цих цілей Данілов заявив, що в житті немає нічого неможливого і головне не лякатися.

"Має бути розум, розрахунок і дія. Якщо у вас є розум, розрахунок і дія, то перемога буде обов’язково за вами. І головне — якщо на вашому боці правда. А правда — на нашому боці", — додав Данілов.

Щодо прогнозів, що наступною метою для контрнаступу ЗСУ може бути Мелітополь Олексій Данілов заявив, що мета — це вся Україна, а питання подальших дій українського війська визначає найвище військово-політичне керівництво країни та деякі інші чинники.

"Такі питання визначає Ставка верховного головнокомандувача на чолі з нашим президентом, це визначають наші Збройні сили, це визначають наші можливості, це визначає наша стратегія та тактика, як ми це робитимемо", — Данілов.

Тому секретар РНБО висловив своє здивування із приводу вищезазначених прогнозів, адже ці люди не бувають на цих засіданнях. І підкреслив, що у військовій справі неможливо робити анонси, а тому людям потрібно тільки чекати і вже самим побачити все.

Крім того, Данілов розповів, що на його думку, чекає на Україну по закінченні війни.

"Нам потрібно перемогти не лише у війні, а й після війни, адже у нас багато викликів. Це окремий напрям, яким ми займаємося в апараті Ради національної безпеки і оборони. Тому що процеси турбулентні, які можуть розпочатися після війни, можуть так само бути для нас дуже небезпечні", — Данілов.

У відповідь на запитання журналістів Данілов пояснив, що найбільшим запитом у суспільства після війни є справедливість. І є розуміння, що цю справедливість мають забезпечити.

"І якщо хтось вважає, що він продовжуватиме так судити, так керувати, робити ті чи інші речі, не відповідаючи перед суспільством по справедливості, тоді буде велика проблема. Ми не повинні залишити країну в несправедливому стані. Більше того, я більш, аніж упевнений, що Володимир Олександрович (Зеленський. — Ред.) це усвідомлює і робить все можливе для того, щоб ми заздалегідь розуміли, як ми поводитимемося в тій чи іншій ситуації, бо це для нас буде виклик", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що "Телеграф" зробив добірку з 15 головних та цікавих, на нашу думку, тез із нового інтерв’ю Олексія Данілова.