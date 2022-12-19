Ракетний удар по Україні під Новий рік: у ЗСУ оцінили ймовірність

У ЗСУ зазначають, що росіяни мають пріоритет цілей в Україні

У Збройних силах України прокоментували чутки, що нібито на новорічні свята може статися посилення російських ракетних ударів. В армії наголосили, що план у окупантів чіткий, а головні цілі в нашій країні у них розписані.

Так, представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню УНІАН, відповідаючи на запитання журналіста про вищезгадані чутки, розповів, що росіяни мають пріоритет цілей на війні з Україною.

"Наше Головне управління розвідки (ГУР МОУ — Ред.) порадило не прив’язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Україні. Перший пріоритет, другий, третій", — зазначив співрозмовник.

За словами Ігната, росіяни обирають таку цыль, щоб завдати Україні якомога більше втрат.

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, ...вони туди і б’ють — як підлегше, нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив’язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (путину — Ред.), і для російського народу теж ж треба працювати, на публіку внутрішню… — це може бути цілком», — сказав Юрій Ігнат.

Варто зазначити, що у свою чергу Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, відповідаючи на питання про можливий російський терор на свята, сказав, що "На війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати увагу. Маємо бути готові до всього"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 грудня росія знову атакувала територію України десятками ракет.