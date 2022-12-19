Руїни та розбита техніка: на що перетворили острів Зміїний російські окупанти

Острів Зміїний звільнили від росіян ще влітку

Острів Зміїний звільнили ЗСУ 30 червня 2022 року через чотири місяці окупації. І лише за п’ять місяців після цього, у грудні, туди пустили цивільних журналістів. На острові залишилося багато розбитої російської техніки та інші знахідки.

Фото з легендарного острова, захисники якого послали російський корабель за відомим курсом, поділилися "Донбас. Реалії".

Біля острова Зміїний було потоплено кілька російських кораблів, а на самому острові знищено чимало ворожої техніки. До речі, понівечені останки збитих російських вертольотів та інше озброєння досі розкидане по острову. Серед знахідок щонайменше три системи ППО "Панцир-С1", комплекс ППО "Тор", паливозаправники та боєприпаси.

Повідомляється, що зараз острів контролюють воїни з Інтернаціонального легіону, серед яких, зокрема, і росіяни, які отримали українське громадянство і добровільно вступили до лав ЗСУ.

Російська авіація регулярно патрулює акваторію Чорного моря, але від острова Зміїний тримається на безпечній відстані.

Раніше ми розповідали, чому для України важливо звільнити Кінбурнську косу. А голова Миколаївської ОВ Віталій Кім порівняв Кінбурнську косу з островом Зміїним.