Потрібні швидкі рішення: Залужний прокоментував закон про посилення покарань для військовослужбовців

Головком звернувся до президента з приводу гучного закону

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав резонансний закон №8271 щодо посилення покарання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої позиції чи відмовилися від виконання бойових наказів.

Як йдеться у відповідному повідомленні у Телеграм-каналі Залужного, вирішити подібну проблему можна було більш м’яким шляхом, але у мирний час. Але під час війни потрібні "швидкі дієві рішення".

"Я підтримую відповідні зміни у законодавстві, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон", — сказав він.

За його словами, закон дозволить усунути прогалини у законодавстві, які дозволяли "відмовникам" уникнути покарання, сплативши невеликий штраф. Це, каже Залужний, може створювати ситуації, коли важливі ділянки фронту залишаються неприкритими, що призводить до зростання втрат серед особового складу та втрати контролю за важливими позиціями.

"Чи можна уникнути цієї проблеми м’якшим способом? Роз’яснювати, переконувати… Так, якщо йдеться про мирний час. В умовах війни потрібні швидкі дієві рішення", — зазначив він.

Водночас він закликав поставити крапку дискусії щодо документа і надалі працювати на перемогу.

Як повідомлялося раніше, відповідний закон про посилення покарань викликав різку критику з боку громадськості, оскільки, як вважається, він насамперед ударить по рядовому складу.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів, чи знадобиться Україні нова хвиля мобілізації, а також чого зараз потребують ЗСУ.