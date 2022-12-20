Війна — день 300: окупанти обстрілюють українські міста, але страждають від "бавовни" у тилу

Оперативно про головне 20 грудня

Повномасштабна війна росії проти України триває 300 днів. Найбільш важкі бої продовжуються біля Бахмута, але обстріли фіксуються по всій лінії фронту. На цьому фоні окупанти продовжують використовувати дрони для ударів по віддалених від фронту населених пунктах, включаючи Київ, але водночас зростає кількість вибухів і на військових об’єктах на території росії. Водночас у Мелітополі окупанти намагаються зміцнити позиції, хоч у цьому вже побачили натяк на підготовку чергового "жесту доброї волі".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти завдали артилерійських ударів по Нікополю та Херсону, проте також повідомляється про пару потужних вибухів в окупованому Мелітополі.

Інформація за 17 грудня доступна у зведенні:ВСУ вдарили по Криму, а росія готується до нових наступів.

Про те, якою була ситуація 18 грудня читайте у матеріалі: Війна — день 298: росіяни готуються до затяжного конфлікту, а ЗСУ можуть просунутися на півдні

З даними за 19 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 299: дефіцит електроенергії та нова атака на Київ