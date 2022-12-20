Українські війська могли просунутися на Луганщині: свіжі карти боїв в Україні

Артилерійські та авіаудари продовжуються вздовж лінії фронту

Російські окупанти продовжують обмежені атаки на Луганщині вздовж лінії Сватове — Кремінна. Під вогнем Куп’янське та Лиманське напрямки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог втратив частину позицій на південь від Бахмута, але продовжує наземні атаки в цьому районі. Наступ ворога триває на Донеччині.

У Херсонській області продовжується передислокація підрозділів росіян.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська намагаються відновити втрачені позиції лінією Сватове — Кремінна. Ідуть бої в районі Червонопопівки, Стельмахівки, Макіївки, Серебрянки, Білогорівки. Українські війська могли просунутися до району Діброви — росіяни заявляють про обстріл українських військ у цьому районі. Українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці окупантів у Луганській області.

Карта боїв у Луганській області

У Донецькій області росіяни частково втратили позиції на південь від Бахмута, але продовжили атаки. Ворог спрямовує у бік міста диверсійно-розвідувальні групи. Окрім атак на сам Бахмут, б’ють також на північному сході та південному заході. Бої точилися вже в промзоні. Окупанти також атакували в районі Авдіївки та околицях Донецька. Ворог хоче захопити Мар’їнку, щоб мати змогу рушити на північний захід, обійшовши Вугледар. Вони вважають, що це допоможе пройти до Курахового.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог будує оборону на сході Херсонської області та намагається відвести свої війська з-під удару української артилерії вздовж Дніпра. Відхід також завадить російській артилерії бити по підконтрольній Україні території. У Новій Каховці окупантів поменшало, але неясно — виводять вони війська повністю чи це пастка. У тилових районах Запорізької області ворог продовжує зміцнюватися, українські військові завдають ударів по логістиці та дислокації ворога.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував слова заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, який розповіла які цілі вибираються в російських тилах на території росії. В ООН тим часом сподіваються на закінчення війни у 2023 році, хоча не бачать перспектив для переговорів найближчим часом.