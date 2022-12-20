Головний "ворог": експерт назвав найефективнішу зброю проти іранських дронів

Українська система протиповітряної оборони зміцнюється з кожним днем, дозволяючи серйозно протистояти масованим атакам росіян

Самохідні артилерійські установки Gepard, презентовані ЗСУ Німеччиною, є найбільш ефективним видом озброєння проти іранських "Шахедів". Такої думки дотримується військовий експерт Сергій Згурець, який наголошує на окремих перевагах такої зброї проти інших "побратимів", які також використовуються бійцями ЗСУ.

Більш детально він пояснив у коментарі "Еспресо". За словами фахівця, останнім часом українська система ППО почала працювати набагато краще, постійно отримуючи додаткові одиниці техніки від західних партнерів. При цьому росіяни намагаються відшукати в ній проломи як за допомогою ракет, так і безпілотників. Особливою метою для ворога був і залишається Київ.

"Думаю, тут простежується свідома тактика ворога. Серед іншого — залишити столицю без електро- та водопостачання, — пояснює Згурець. — Однак ППО стає перепоною для цих планів. Також варто зазначити, що "Шахеди" використовуються вночі, оскільки саме вночі їх виявити складніше".

Попри те, що використовувати нові західні постачання у боротьбі з безпілотниками є не найкращим варіантом — це серйозно зменшує запаси снарядів у такої зброї, "пропускати" дрони теж ніхто не збирається. Тому після перевірок експериментальним шляхом було з’ясовано, що найбільш ефективними проти БПЛА є німецькі ЗРК Gepard.

Головна їхня перевага — наявність радіолокаційної станції. Це дозволяє добре визначати ціль у нічному небі, а для її знищення вистачає короткої черги боєприпасів. До того ж, такі гаубиці є мобільними, що дозволяє їх швидко переміщувати для кращої точності стрільців.

Більше про характеристики та можливості Gepard "Телеграф" вже розповідав в окремому матеріалі. Така зброя дуже ефективна також проти ворожих гелікоптерів, при цьому непогано "відпрацьовуючи" і наземні цілі.

Також ми поспілкувалися з експертом Олександром Коваленком, який назвав види озброєння, що допоможуть швидше і краще впоратися з ВСУ з ворожим навалою росіян.