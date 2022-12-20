Тиснули артою і здійснювали хіматаки: боєць ЗСУ розповів про складнощі оборони Рубіжного

Деколи українцям доводиться захищати свою землю в абсолютно пекельних умовах — противник намагається тиснути на кількість солдатів і техніки.

Рубіжне Луганської області тимчасово перебуває під окупацією, хоча місцева влада й переконана, що скоро ЗСУ повернуть його під свій контроль. При цьому початкова оборона цього міста далася українським воїнам вельми високою ціною. Росіяни щільно тиснули артилерією, в окремих випадках перевищуючи кількість техніки ЗСУ в 11 разів!

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів один із учасників боїв за Рубіжне, пресофіцер 4-ї бригади оперативного призначення ім. Героям України сержанта Сергія Михальчука НГУ Максим Таран. Захисник згадує, що на Луганщині було дуже нелегко, адже співвідношення озброєнь часто не було на боці української армії.

Найбільша проблема часто полягала у нестачі артилерії. Для перемоги ворожої арти потрібно мати масовість та великий калібр боєприпасів. Якщо цього немає, ідеальним варіантом для "відповіді" буде наявність реактивних систем залпового вогню.

"Щоб знищити їхню артилерію, у нас мають бути контрартилерійські дивізіони. Або хоча б рівносильна кількість артилерії, — пояснює Максим Таран. — А так у тебе є міномет, ти влучно стріляєш з нього по ворогові, а у відповідь летить два пакети "Градів", […] які мінімум один квартал можуть знищити за раз. Рівносильність артилерії була дика, десь 1:11".

Крім цього, росіяни нерідко використовували важкі РСЗВ типу "Сонцепек" або "Буратіно", закидали українські позиції касетними, фосфорними, запальними та термобаричними снарядами. Частину такого озброєння офіційно заборонено до застосування "Женевськими конвенціями".

"Також я бачив хімічну атаку, — згадує військовослужбовець. — На вокзалі в Рубіжному стояли цистерни з азотом. Противник про це дізнався і вдарив туди авіаційною ракетою. Цистерна вибухнула".

За словами Тарана, вибухова хвиля була настільки сильною, що пройшла крізь все місто. Будинки, розташовані поблизу епіцентру удару, рознесло на тріски. ЗСУ, на щастя, змогли впоратися з такою атакою завдяки наявності протигазів. Мирним жителям було значно складніше.

Варто зазначити, що українські військовослужбовці, незважаючи на перевагу ворога у кількості людей та техніки, все одно тримали оборону та знищували зброю окупантів. Як відомо, бої за місто тривали з 16 березня по 13 травня 2022 року. Після майже повних двох місяців ЗСУ були змушені тимчасово відступити.

Рубіжне поки що знаходиться під контролем росіян

"Телеграф" розповідав, що Луганська область зараз є однією з найнапруженіших ділянок фронту. Українські воїни намагаються контратакувати, завдяки чому незабаром можуть бути звільнені Кремінна та Сватове.

При цьому російський диктатор Володимир Путін не хоче визнавати наявності проблем на війні, сподіваючись, що його армія зможе окупувати весь Донбас до Нового року.