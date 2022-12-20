“Київ за три дні” не вийшло: топ-10 перемог України та ЗСУ у війні з росією

Перемоги відбувалися не лише на фронті, а й усередині українського суспільства

Війна в Україні триває 300 днів. За цей час відбулося чимало змін на фронті. Було багато перемог, але траплялися й поразки. Незважаючи на морози, сніг та багнюку українські воїни продовжують відстоювати право нашій країні на незалежність та знищують ворога сотнями.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук розповів про десять найбільш значних перемог України на фронті за час повномасштабної війни.

Перша і основна — це провал армії росії під Києвом. Сьогодні, 20 грудня, рівно 300 днів, як окупанти беруть Київ "за три дні". Українська столиця прийшлася загарбникам не по зубах, а впевнені дії Сил оборони України змусили їх "героїчно відступити" з усієї півночі трохи більше ніж за місяць.

Друга значуща перемога — визволення Херсона, який провів в окупації всю війну і 11 листопада був деокупований. Незважаючи на вигуки кремлівських пропагандистів про те, що "росія тут назавжди" та фейкове приєднання регіону до рф, окупанти втекли з міста за кілька днів.

Третім досягненням став Харків, який регулярно піддавався і продовжує піддаватися атакам росіян. Незважаючи на серйозні руйнування місто вистояло. А операцію зі звільнення Ізюма, Куп’янська та інших населених пунктів у регіоні прозвали "Фредерікус-2" за аналогією з німецькою операцією 1942 року. Тоді спроба стратегічного наступу завершилася оточенням і практично повним знищенням німецькими військами сил Червоної Армії, що наступали на Харківському напрямку.

Четверта значуща перемога — Лиманська наступальна операція, в результаті якої було звільнено місто Лиман. Жителі провели в окупації майже п’ять місяців з 27 травня 2022 року до 1 жовтня 2022 року.

Перемоги ЗСУ були не лише на суші, а й у морі. Знищення флагмана Чорноморського флоту росії — крейсера "Москва" стало п’ятим вагомим досягненням української армії. Сюди ж відносяться атаки дронів на військово-морські бази в Новоросійську та Севастополі.

Аеродроми росіян, звідки здійснюються вильоти бойових літаків з ракетами, що летять по мирним українським містам, теж отримали своє. Зокрема, "бавовна" була зафіксована на аеродромах "Міллерове" (Ростовська область) "Енгельс" (Саратівська область) та "Дягілєво" (Рязанська область). Вогневу поразку стратегічних об’єктів ворога можна сміливо віднести до шостої вагомої перемоги Сил оборони України.

Сьоме вагоме досягнення — повернення українських військовополонених додому, включаючи "азовців", які захищали Маріуполь та "Азовсталь". Додому зуміли повернути бійців Нацгвардії, захоплених на Чорнобильській АЕС та інших воїнів, серед яких чимало жінок.

Загальний спротив українського народу можна віднести до восьмої перемоги нашої країни. Бійці ТРО показали приголомшливу боєздатність та високий моральний дух. Особливо це стосується бійців із Харкова, Охтирки, Чернігова, Сум та інших міст, які з перших днів вторгнення вступили у бій із ворогом.

Острів Зміїний став дев’ятим суттєвим досягненням для нашої країни. Це була дуже зручна позиція для ворога, але українські воїни зуміли вибити окупантів із острова посеред Чорного моря. Це стало можливим завдяки чудовій оперативній, полководницькій майстерності, плануванню та військовій думці наших воєначальників.

Волонтери заслуговують стати десятою перемогою Україні. У мережі ходить чимало мемів та жартів на тему того, що для українських волонтерів немає нездійсненних завдань і, якщо потрібно, вони дістануть ЗСУ Зірку Смерті або партію джедайських мечів.

"Приголомшливе, всеосяжне, що вийшло на нові рубежі, що демонструє справжні дива", — саме так охарактеризував волонтерський рух України Михайло Макарук.

Раніше ми розповідали про те, що у Мелітополі росіяни можуть повторити херсонський сценарій. ЗСУ вже оцінили маневри росіян на окупованій території.