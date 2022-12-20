Забрали до єнота: окупанти похвалилися новою крадіжкою тварин з-під Херсона (відео)

Пропагандисти вигадують небилиці, ніби "врятували" звірят, а не нахабно вкрали

Багатьох приголомшила цинічна крадіжка єнота із зоопарку в Херсоні, проте на цьому окупанти не зупинилися, — тепер вони вихваляються, що "врятували" з Нової Каховки Херсонської області ще партію тварин.

Так, загарбники вивезли до Криму ще носух, папуг, нутрій, патагонських мар та крокодила. Відео із тваринами активно публікують російські пропагандисти.

Росіяни стверджують, ніби "врятували" тварин із зоокуточка в Новій Каховці, а крокодила нібито й зовсім знайшли у канаві, куди його ніби викинув фотограф, який із ним працював.

Наразі вкрадені тварини перебувають в парку "Тайган".

Той самий багатостраждальний крокодил

Ошаленілі папужки

Вкрадена носуха

Українські мари

Смішні нутрії

Туди ж раніше відвезли викрадених із Херсона єнотів та вовчиць.

Ось як вони зараз виглядають:

Один із викрадених в Україні єнотів

Як повідомляв "Телеграф", російські військові під час відступу з Херсона вкрали не лише єнота, а більшість тварин, включаючи лам, осла, білок, але, крім вовчиць, більше ні про кого не згадують.

Директор ялтинського зоопарку "Тайган" Олег Зубков стверджував, що це було зроблено за його наказом, і тварин нібито повернуть назад, коли зоопарки на окупованих територіях знову працюватимуть. Наразі вкраденому єноту вже дали ім’я і досі повертати на батьківщину не збираються.