Росія змінила місце запуску дронів, а атака 19 грудня стала найбільшою за рік: подробиці від ЗСУ

Дрони летять в Україну з території росії

У ніч на 19 грудня армія росії атакувала Київ іранськими дронами, знеструмивши столицю більше ніж на добу. Ця атака дронів стала наймасовішою з усіх.

Про це на брифінгу 20 грудня заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни по-своєму привітали українців із днем Святого Миколая, запустивши по Україні 35 ударних БПЛА. За словами Ігната, таку кількість дронів окупанти запускають уперше.

"Вчора, як відомо, був день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахівних" обстрілів... за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено територією України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", — розповів спікер командування Повітряних сил.

Він зазначив, що ворог довгий час не використав "Шахеди", а на початку грудня відновив їхні запуски. Але системи ППО показали відмінну роботу і збили 67 дронів у період з 7 грудня до теперішнього часу.

"Після довгої паузи, кілька тижнів вони їх не використали, з 7 грудня ми маємо 67 збитих БПЛА цього типу", — повідомив Юрій Ігнат.

За його словами, не завжди виходить збивати всі російські дрони. Під час останньої атаки не вдалося збити п’ять "Шахедів", які влучили по об’єктам цивільної інфраструктури.

Крім того, ворог змінив локацію, звідки запускає БПЛА по Україні.

"Раніше це були окуповані Крим та Херсонська область. Зараз вони перемістили точки запуску в Краснодарський край — це східне узбережжя Азовського моря. Саме звідти Шахеди летять на нашу територію", — уточнив Ігнат.

Раніше ми розповідали про те, що росія отримала нову партію "Шахедів" від Ірану. Партія налічує близько 250 БПЛА.