ЗСУ отримають сотні тисяч снарядів від Великої Британії: подробиці

Велика Британія вже виділила Україні допомоги на суму 3,3 млрд доларів

Днями президент Володимир Зеленський попросив країни збільшити обсяги військової допомоги Україні. У Великій Британії вже відреагували і заявили, що у 2023 році передадуть Силам оборони сотні тисяч снарядів.

Про це повідомляється на урядовому порталі Великої Британії.

Щоб передача великих обсягів військової допомоги стала можливою, уряд Сполученого Королівства уклав контракт на 250 мільйонів фунтів стерлінгів. А прем’єр-міністр країни Ріші Сунак відвідав Ригу для зустрічі із главами держав та урядів Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF). До цієї північноєвропейської коаліції безпеки входить сама Великобританія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Після виступу Володимира Зеленського із закликом дати більше зброї країни-учасниці JEF домовилися про те, що посилять обмін розвідданими, а також захист від гібридних загроз та захист критично важливої інфраструктури.

Зазначимо, що Великобританія — це одна з країн, які найбільше допомагають Україні. Станом на жовтень 2022 року сума допомоги становила 3,3 млрд. доларів.

Раніше ми розповідали про те, чому зброя з ленд-лізу від США все ще не йде в Україну. Незважаючи на невдоволення суспільства, це заощаджує бюджет нашої країни.