Ворог намагається прорвати оборону на сході – атакував у 25 місцях: актуальні карти боїв в Україні (відео)

Ворог тримає темп наступу на Бахмутскому напрямку з осені

Вторгнення російських окупантів продовжується — на сході вони продовжують штурмові дії та обмежені атаки. Окупанти намагалися прорватися на лінії Сватове — Кремінна.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, триває наступ ворога в районі Бахмута і Авдіївки. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворога атакував, а українські військові відбили напад у районі 25 населених пунктів. Серед них Масютівка Харківської області, Підкуйчанськ, Діброва, Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Веселе, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

Яковлівку напередодні міністерство оборони росії оголосило захопленої. Також є дані щодо розширення оборонних укріплень у Херсонській області на східному березі Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують атакувати в районі Сватове — Кремінна, вони намагаються відновити втрачені позиції. На північ від Куп’янська ворог атакував Масютівку. За даними голови Луганської ОВА українські військові продовжують контрнаступ у районі Кремінної. Українським силам удалося просунутися на кілька кілометрів.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині тривають штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як зазначають дослідники, темп наступу росіян не збільшився — з жовтня їм вдалося захопити в районі Бахмута 192 кв. м. Ворог атакує сам Бахмут, населені пункти на південь та північний схід від нього. У районі Опитного українські військові могли просунутися. Є дані про невеликий ривок у 500 метрів, у мережі також з’явилися кадри з українським патрулем у Опитному.

Детальна карта просування росія з 1 жовтня під Бахмутом

У районі Авдіївки окупанти продовжують атаки. Відбито напади зокрема у Мар’їнці, Новомихайлівці та інших населених пунктах. Ворог намагається прорватися до трас.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Вони розширюють укріплення на лівобережжі, а також нарощувати кількість військ у напрямку Кінбурнської коси. Українські військові продовжують руйнувати логістику ворога.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великій Британії оцінили втрати росії в Україні більш ніж у 100 тисяч солдатів — убитими, пораненими і тими, що втекли зі служби. У США тим часом готуються оголосити про передачу Україні довгоочікуваної системи ППО ЗРК Patriot.