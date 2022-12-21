"путін — це бункерний дід": глава СБУ назвав три промахи президента росії

В Україні продовжують збирати докази злочинів путінського режиму

Російський диктатор володимир путін живе у своєму хворобливому світі і надалі на його життя чекає лише два варіанти розвитку подій, а українські правоохоронці вже працюють над забезпеченням одного з них.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю Наталі Мосейчук розповів, які промахи зробив путін.

"Загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід (путін — Ред). Він реально живе у своєму хворобливому світі", — вважає Василь Малюк.

На думку Малюка, на путі чекають лише два варіанти подальшого розвитку подій — це або лава підсудних, або безславна смерть десь у бункері. На уточнююче запитання журналістки про те, чи справді він вірить у таке майбутнє російського військово-політичного керівництва, Василь Малюк відповів ствердно та додав, що на сьогоднішній день у розпорядженні СБУ є унікальна скарбничка доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів.

"Над цим працює наше слідство. Флагман це Головне Головне слідче управління. Є єдине так зване "материнське" кримінальне провадження, в якому ми накопичуємо всі ці матеріали. До наших слідчих приєдналися слідчі Нацполіції, ГБР та НАБУ", — Малюк.

Також, за словами правоохоронця, коли Карім Хан (Головний прокурор Міжнародного кримінального суду) побачив зібрані докази, то заявив, що це вищий пілотаж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава СБУ розповів про спроби замаху на Буданова та Резнікова.

Також ми повідомляли про те, що Василь Малюк прокоментував інцидент із Кримським мостом та зробив пропозицію українцям.